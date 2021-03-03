«МЮ» требует от «Интера» Лаутаро Мартинеса или Шкриньяра за просроченный платёж по Лукаку

Миланский «Интер» в установленный срок не выплатил «Манчестер Юнайтед» бонусы за трансфер нападающего Ромелу Лукаку.
Как утверждает Corriere dello Sport, «нерадзурри» задолжали манкунианцам € 5 млн, а по соглашению сторон, в случае, если итальянский клуб не выплачивает один из платежей вовремя, он немедленно становится должен выплатить всю оставшуюся сумму трансфера. На данный момент «Интер» за трансфер Лукаку выплатил манкунианцам всего € 24 млн евро из положенных € 74 млн.
По сообщению источника, в качестве компенсации руководство «Манчестер Юнайтед» может потребовать от «нерадзурри» их футболистов. Кандидатами на подобный трансфер являются нападающий Лаутаро Мартинес или защитник Милан Шкриньяр.
Ромелу Лукаку стал футболистом «Интера» 8 августа 2019 года.
«Интер» в 24 матчах итальянской Серии А набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата италии, опережая ближайшего преследователя — «Милан» — на 4 очка.
- 3 марта 2021
-
21:57
-
21:52
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:25
-
21:22
-
21:14
-
21:10
-
21:05
-
20:56
-
20:52
-
20:41
-
20:38
-
20:36
-
20:26
-
20:23
-
20:16
-
20:12
-
19:55
-
19:55
-
19:54
-
19:47
-
19:24
-
19:20
-
19:15
-
19:04
-
18:55
-
18:46
-
18:46
-
18:32
-
18:23
-
18:22
-
18:15
-
18:10