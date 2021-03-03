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«МЮ» требует от «Интера» Лаутаро Мартинеса или Шкриньяра за просроченный платёж по Лукаку

«МЮ» требует от «Интера» Лаутаро Мартинеса или Шкриньяра за просроченный платёж по Лукаку
Футбол / Англия 0
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Миланский «Интер» в установленный срок не выплатил «Манчестер Юнайтед» бонусы за трансфер нападающего Ромелу Лукаку.

Как утверждает Corriere dello Sport, «нерадзурри» задолжали манкунианцам € 5 млн, а по соглашению сторон, в случае, если итальянский клуб не выплачивает один из платежей вовремя, он немедленно становится должен выплатить всю оставшуюся сумму трансфера. На данный момент «Интер» за трансфер Лукаку выплатил манкунианцам всего € 24 млн евро из положенных € 74 млн.

По сообщению источника, в качестве компенсации руководство «Манчестер Юнайтед» может потребовать от «нерадзурри» их футболистов. Кандидатами на подобный трансфер являются нападающий Лаутаро Мартинес или защитник Милан Шкриньяр.

Ромелу Лукаку стал футболистом «Интера» 8 августа 2019 года.

«Интер» в 24 матчах итальянской Серии А набрал 56 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата италии, опережая ближайшего преследователя — «Милан» — на 4 очка.

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