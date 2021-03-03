РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов

Палата Российского футбольного союза по разрешению споров запретила «Тамбову» регистрировать новых футболистов из-за задолженности по зарплате перед нападающим Георгием Мелкадзе, выступающем за грозненский «Ахмат».
«Палата РФС по разрешению споров решила удовлетворить заявление футболиста-профессионала Мелкадзе Г.Д. в отношении Ассоциации „ФК “Тамбов» о взыскании задолженности по трудовому договору с учётом уточнения требований в полном объёме. Обязать Ассоциацию ФК «Тамбов» выплатить футболисту-профессионалу Мелкадзе Г.Д. задолженность по заработной плате, премиям за сезон-2019/2020, компенсации отпуска при увольнении в течение 14 рабочих дней с момента вступления настоящего решения в силу. Обязать Ассоциацию «ФК „Тамбов“ выплатить футболисту-профессионалу Мелкадзе Г.Д. проценты за задержку выплаты задолженности, установленной настоящим решением, в соответствии со статьей 236 ТК РФ за период, начиная со дня, когда соответствующие выплаты должны были быть произведены, по день фактического расчёта включительно.
Применить к Ассоциации «ФК „Тамбов“ запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению Ассоциации „ФК “Тамбов» в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Мелкадзе Г.Д., установленных настоящим решением", — говорится на официальном сайте РФС.
- 3 марта 2021
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