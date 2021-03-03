Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбургом»

Стали известны стартовые составы «Страсбурга» и «Монако» на матч 28-го тура французской Лиги 1. Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле в стартовом составе.

«Страсбург»: Кавашима, Жильбер, Коне, Митрович, Каси, Кароль, Джику, Льенар, Томассон, Ажорк Диалло.

«Монако»: Лекомт, Марипан, Энрике, Агилар, Сидибе, Бадьяшиле, Чуамени, Головин, Фофана, Бен Йеддер, Фолланд.

Головин выходил в стартовом составе «Монако» 7 февраля в матче Лиги 1 с «Нимом» (4:3). В той встрече Александр оформил хет-трик и отдал голевую передачу.

«Монако» набрал 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. В 12 матчах чемпионата Головин забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.