Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбургом»
Стали известны стартовые составы «Страсбурга» и «Монако» на матч 28-го тура французской Лиги 1. Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле в стартовом составе.
«Страсбург»: Кавашима, Жильбер, Коне, Митрович, Каси, Кароль, Джику, Льенар, Томассон, Ажорк Диалло.
«Монако»: Лекомт, Марипан, Энрике, Агилар, Сидибе, Бадьяшиле, Чуамени, Головин, Фофана, Бен Йеддер, Фолланд.
Головин выходил в стартовом составе «Монако» 7 февраля в матче Лиги 1 с «Нимом» (4:3). В той встрече Александр оформил хет-трик и отдал голевую передачу.
«Монако» набрал 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. В 12 матчах чемпионата Головин забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
Тренер «Монако» Ковач назвал главное условие для выхода Головина в стартовом составе
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