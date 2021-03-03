Юрген Клопп выразил слова поддержки Алисону Бекеру, недавно потерявшему отца

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил слова поддержки вратарю мерсисайдцев Алисону Бекеру, у которого на прошлой неделе умер отец.



«В своих программных заметках к матчу с «Челси» я написал одни из самых трудных предложений, которые я писал с тех пор, как приехал в Англию. Я имею в виду, конечно, слова поддержки нашему вратарю Алисону Бекеру. Честно говоря, было почти невозможно говорить об этом публично — невероятно тяжело.



В последнее время мир пережил слишком много потерь. В городе Ливерпуле, по всей стране и по всему миру слишком многим пришлось пережить потери близких людей, которых они так сильно любили. Тяжелая утрата сейчас слишком распространена.



Но для Алисона, нашего замечательного, любящего, одухотворенного товарища по команде, это было действительно трагично. Ни у кого на самом деле нет слов, чтобы объяснить, что они чувствуют в эти моменты. Поэтому вместо этого я хочу сказать Алисону, как сильно «Ливерпуль» любит его и его семью. Самая большая дань уважения отцу Алисона — это человек, которым является и стал его сын. Он почитает его каждый день своей жизни.



Мы должны дать нашему голкиперу столько времени, сколько ему нужно. Наши сторонники должны знать, что он чувствует их любовь и сострадание. Алисон — самый верующий человек из всех, кого я когда-либо встречал, поэтому он знает, что они с отцом снова будут вместе, чтобы отпраздновать всё то, чего он добьётся с этого момента», — приводит слова Клоппа Sky Sports.



Отец футболиста Жозе Бекер 24 февраля пропал без вести. Утром 25 февраля Бекер-старший был найден мёртвым в одном из водоёмов на территории семейного ранчо.

Алисон Бекер опубликовал первое сообщение в соцсетях после известий о смерти отца