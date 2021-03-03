Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Страсбург» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Месси и Педри — в стартовом составе «Барселоны» на матч 1/2 финала Кубка Испании

Месси и Педри — в стартовом составе «Барселоны» на матч 1/2 финала Кубка Испании
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Севильи» на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Барселона»: тер Штеген, Мингеза, Пике, Лангле, Дест, Френки де Йонг, Бускетс, Педри, Альба, Месси, Дембеле.

«Севилья»: Вацлик, А. Видаль, Кунде, Д. Карлос, Акунья, Фернандо, Жордан, О. Торрес, Сусо, Эн-Несири, Люк де Йонг.

Напомним, первая встреча завершилась победой «Севильи» со счётом 2:0. Действующим обладателем Кубка Испании является «Валенсия», которая в финале прошлого розыгрыша турнира обыграла «Барселону» со счётом 2:1. Лидером по количеству завоёванных Кубков страны является каталонский клуб. «Барселона» выиграла 30 трофеев.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021