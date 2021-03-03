Месси и Педри — в стартовом составе «Барселоны» на матч 1/2 финала Кубка Испании

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Севильи» на ответный матч 1/2 финала Кубка Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Барселона»: тер Штеген, Мингеза, Пике, Лангле, Дест, Френки де Йонг, Бускетс, Педри, Альба, Месси, Дембеле.
«Севилья»: Вацлик, А. Видаль, Кунде, Д. Карлос, Акунья, Фернандо, Жордан, О. Торрес, Сусо, Эн-Несири, Люк де Йонг.
Напомним, первая встреча завершилась победой «Севильи» со счётом 2:0. Действующим обладателем Кубка Испании является «Валенсия», которая в финале прошлого розыгрыша турнира обыграла «Барселону» со счётом 2:1. Лидером по количеству завоёванных Кубков страны является каталонский клуб. «Барселона» выиграла 30 трофеев.
- 3 марта 2021
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