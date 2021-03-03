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Ракитич: сказал Месси, что у меня есть трофей, который он никогда не выиграет

Ракитич: сказал Месси, что у меня есть трофей, который он никогда не выиграет
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич рассказал о шутке в беседе с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Я разговаривал с Месси и сказал ему: «Ты всё выиграл, забил все эти голы, но я выиграл трофей, которого у тебя никогда не будет… Ты никогда не выиграешь Лигу Европы», — цитирует Ракитича Daily Mail.

Напомним, Ракитич выступал за «Барселону» в период с 2014 по 2020 год. В составе сине-гранатовых Иван по четыре раза выигрывал испанскую Примеру и Кубок Испании, два раза поднимал над головой Суперкубок страны, а также по одному разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.

Перед полуфинальным матчем Кубка Испании с «Барселоной» Ракитич признался, что не будет праздновать гол в ворота каталонцев, если сумеет забить.

Ракитич: не буду праздновать гол в ворота «Барселоны»
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