«Торино» оспорит решение Серии А по матчу с «Лацио»

«Торино» на официальном сайте опубликовал заявление в связи с несостоявшимся матчем 25-го тура итальянской Серии А с «Лацио».



Напомним, встреча не состоялась из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе туринцев. 23 февраля пресс-служба «Торино» сообщила о приостановке тренировок в связи с положительными тестами на коронавирус у трех футболистов команды. Позже власти Турина запретили «Торино» ехать в Рим. Серия А не стала переносить встречу «Лацио» и «Торино».



«Торино» заявил о намерении оспорить решение лиги, согласно которому туринскому клубу было назначено техническое поражение за неявку на матч с «Лацио».



Встреча «Лацио» — «Торино» должна была пройти вчера, 2 марта, на стадионе «Олимпико» в Риме.

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