Клопп: Тухель многое изменил в игре «Челси». Это будет очень интересный матч

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от центрального матча 29-го тура АПЛ с «Челси».
«Мы уже увидели у обновлённого «Челси» чёткую идею. Эта идея заключается в контроле мяча и смене тактической схемы. Томас Тухель сразу же стал добиваться нужных результатов, но также и успел узнать побольше о своей команде. Он многое изменил в игре синих. Их команда сделала шаг вперёд, и сейчас нам предстоит с ней сыграть. Это будет очень интересно.
Довольно сложно владеть мячом больше, чем «Челси». Я так скажу: в четверг нам требуется успешно сыграть в каждой линии, чтобы добиться результата. Нужно защищаться, когда они перекатывают мяч, много работать на каждом участке поля. Когда мяч будет у нас, не то чтобы мы столкнемся с глубокой обороной, да и мяч у нас не все время будет. Они будут обороняться, опираясь на ситуацию на поле, и искать пространство для разящих контратак.
Нельзя сказать, что надо будет проявить особую терпеливость. В какие-то моменты – да. Но надо будет работать более активно, проявить творческий подход, а также желание играть в обороне. Нужно терпение.
«Челси» — это топ-команда, очень требовательная к сопернику. Нам надо убедиться, что у нас есть ответы на все их вопросы», – цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.
Матч 29-го чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси» состоится 4 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 23:15 мск.
- 4 марта 2021
-
01:04
-
00:56
-
00:48
-
00:43
-
00:39
-
00:38
-
00:35
- 3 марта 2021
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:19
-
23:19
-
23:15
-
23:05
-
22:56
-
22:53
-
22:52
-
22:52
-
22:50
-
22:27
-
22:20
-
22:13
-
22:12
-
22:10
-
21:57
-
21:52
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:25
-
21:22
-
21:14
-
21:10
-
21:05
-
20:56