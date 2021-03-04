«Милан» спасся от проигрыша «Удинезе» на последних секундах, Бекао забил гол
В матче 25-го тура итальянской Серии А «Милан» сыграл вничью с «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 1:1.
На 68-й минуте первый гол в матче забил бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, выступающий за «Удинезе». На последних секундах матча Йенс Ларсен подыграл себе рукой, судья назначил 11-метровый удар. Полузащитник «Милана» Франк Кессье реализовал пенальти, после чего арбитр дал финальный свисток.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты — Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный арбитр — Франческо Фурно.
«Милан» в 25 матчах набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (29) находится на 11-м месте в таблице.
Рекомендуем вам
- 4 марта 2021
-
01:04
-
00:56
-
00:48
-
00:43
-
00:39
-
00:38
-
00:35
- 3 марта 2021
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:19
-
23:19
-
23:15
-
23:05
-
22:56
-
22:53
-
22:52
-
22:52
-
22:50
-
22:27
-
22:20
-
22:13
-
22:12
-
22:10
-
21:57
-
21:52
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:25
-
21:22
-
21:14
-
21:10
-
21:05
-
20:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам