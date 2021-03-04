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«Милан» спасся от проигрыша «Удинезе» на последних секундах, Бекао забил гол

«Милан» спасся от проигрыша «Удинезе» на последних секундах, Бекао забил гол
Футбол / Италия 0

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Милан» сыграл вничью с «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 1:1.

На 68-й минуте первый гол в матче забил бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, выступающий за «Удинезе». На последних секундах матча Йенс Ларсен подыграл себе рукой, судья назначил 11-метровый удар. Полузащитник «Милана» Франк Кессье реализовал пенальти, после чего арбитр дал финальный свисток.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты — Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный арбитр — Франческо Фурно.

«Милан» в 25 матчах набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (29) находится на 11-м месте в таблице.

Италия - Серия А. 25-й тур
03 марта 2021, среда. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Удинезе
Удине
0:1 Бекао – 68'   1:1 Кессье – 90+7' (пен)
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