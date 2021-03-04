Жорди Альба о победе в матче с «Севильей»: мы никогда не сомневались в тренере

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал победу в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Севильей» со счётом 3:0. Первая встреча завершилась победой «Севильи» со счетом 2:0.

«Возможно ли чудо в матче с «ПСЖ»? Если мы будем так действовать, мы сможем обыграть кого угодно. Случилось то, что случилось. В Лиге чемпионов я считаю, что это сложно. Намерение состоит в том, чтобы пойти, сыграть хорошую игру и посмотреть, какие у нас есть варианты. Мы никогда не сомневались в тренере, он очень хорошо работает, у него есть очень четкие идеи. С самого начала он был лицом к лицу. Работа, которую он выполняет, великолепна, затем мы должны действовать как игроки», — приводит слова Альбы Marca.

Действующим обладателем Кубка является «Валенсия», обыгравшая 25 мая 2019 года в финале «Барселону» со счётом 2:1 на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Розыгрыш Кубка Испании сезона-2019/2020 до сих пор не выявлен из-за коронавируса.