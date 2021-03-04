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Промах с убойной позиции Рашфорда и сейв Гуайта в видеообзоре матча «Кристал Пэлас» — «МЮ»

В Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк» состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.

Видеообзор матча «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».

Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» прошёл 19 сентября 2020 года и завершился победой лондонцев со счётом 3:1.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 27 матчах 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера чемпионата Англии — «Манчестер Сити» (65) — на 14 очков. «Кристал Пэлас» в свою очередь, набрав 34 очка, находится на 13-м месте.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити», а «Кристал Пэлас» проведёт матч с «Тоттенхэм Хотспур». Оба матча пройдут 7 марта.