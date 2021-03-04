Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить «Лион», сообщает Le10sport.

На данный момент действующим главным тренером «Лиона» является Руди Гарсия. Его контракт с клубом истекает по окончании текущего сезона. При этом, в руководстве «Лиона» ещё не приняли окончательное решение по поводу судьбы Гарсии. В случае ухода специалиста одним из кандидатов на эту должность называется Фавр.

На данный момент «Лион» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 59 очков. От лидирующего «Лилля» команда отстаёт на 3 очка.

Ранее интерес к Фавру проявлял «Марсель», однако специалист не захотел возглавлять команду в середине сезона.

Фавр покинул «Боруссию» в декабре прошлого года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привёл команду к победе в Суперкубке Германии.