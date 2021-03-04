«Ювентус» может подписать Локателли или Жоржиньо

Туринский «Ювентус» нацелился на полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Как сообщает Tuttosport, «бьянконери» в качестве альтернативного варианта рассматривают Жоржиньо из «Челси».

В нынешнем сезоне 23-летний Локателли провёл за клуб 21 матч, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Ранее полузащитник выступал за «Милан».

На счету 29-летнего Жоржиньо в текущем сезоне 25 матчей за «Челси», шесть голов и одна голевая передача. Ранее футболист выступал за «Наполи» и «Верону».

В Серии А «Ювентус» после 24 матчей с 49 очками располагается на третьей строчке, отставая на семь очков от лидера чемпионата – миланского «Интера». Ранее «Ювентус» объявил о заключении полноценного контракта с американским полузащитником «Шальке» Уэстоном Маккенни, который полгода выступал за туринский клуб на правах аренды.