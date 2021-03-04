Каррагер – Джеррарду: я люблю тебя, мужик. Жду в «Ливерпуле» в следующем сезоне

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, работающий экспертом на телевидении, обратился к Стивену Джеррарду, возглавляющему шотландский «Рейнджерс».
«Я люблю тебя, мужик. Жду тебя в «Ливерпуле» в следующем сезоне», – сказал Каррагер в эфире CBS Sports.
Джеррард был удалён в перерыве матча 30-го тура шотландской Премьер-лиги с «Ливингстоном» (1:0). Ему были показаны две жёлтые карточки подряд после того, как он вступил в спор с главным арбитром матча Джоном Битоном сразу после свистка на перерыв.
Босс «Рейнджерс» был возмущён решением Битона показать жёлтую карточку Альфредо Морелосу после того, как нападающий «джерс» упал в чужой штрафной после столкновения с голкипером «Ливингстона» Максом Стрыеком.
«Рейнджерс» после 31 матча набрал 85 очков и занимает первое место в турнирной таблице ШПЛ, опережая главного преследователя – «Селтик» – на 18 очков.
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