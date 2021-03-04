Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Миранчук забил «Кротоне», а «Барселона» разгромила «Севилью» в Кубке. Главное к утру

Гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне» в матче Серии А, а «Барселона» крупно победила «Севилью» в ответной игре Кубка Испании и вышла в финал – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне» в матче Серии А.

2. «Барселона» разгромила «Севилью» в ответном матче Кубка Испании и вышла в финал.

3. «Вы что, не знаете мои приколы?». Жена Мамаева отреагировала на сообщения о попытке суицида.

4. УНИКС разгромил «Андорру» и вышел в плей-офф Еврокубка с первого места.

5. Капитан «Вашингтона» Овечкин в матче с «Бостоном» ударил соперника клюшкой в пах.

6. Источник: UFC уволил Оверима и дос Сантоса.

7. «Монако» с Головиным проиграл «Страсбургу» в матче Лиги 1.

8. Перенесший операцию на сердце Романцев поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку.

9. НБА назвала составы на Матч восходящих звёзд. Факундо Кампаццо и Ламело Болл в списке.

10. Андрей Рублёв обыграл Энди Маррея и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме.

11. «Локомотив-Кубань» разгромил «Леваллуа» и сохранил шансы на выход в плей-офф Еврокубка.

12. «Фиорентина» с Кокориным проиграла «Роме» в домашнем матче Серии А.

13. ЦСКА обыграл «Спартак» в овертайме благодаря шайбе Шалунова. На счету Юханссона — «сухарь».

14. «Манчестер Сити» хочет заменить Зинченко игроком «Аталанты».