Миранчук забил «Кротоне», а «Барселона» разгромила «Севилью» в Кубке. Главное к утру

Гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне» в матче Серии А, а «Барселона» крупно победила «Севилью» в ответной игре Кубка Испании и вышла в финал – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Кротоне» в матче Серии А.
2. «Барселона» разгромила «Севилью» в ответном матче Кубка Испании и вышла в финал.
3. «Вы что, не знаете мои приколы?». Жена Мамаева отреагировала на сообщения о попытке суицида.
4. УНИКС разгромил «Андорру» и вышел в плей-офф Еврокубка с первого места.
5. Капитан «Вашингтона» Овечкин в матче с «Бостоном» ударил соперника клюшкой в пах.
6. Источник: UFC уволил Оверима и дос Сантоса.
7. «Монако» с Головиным проиграл «Страсбургу» в матче Лиги 1.
8. Перенесший операцию на сердце Романцев поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку.
9. НБА назвала составы на Матч восходящих звёзд. Факундо Кампаццо и Ламело Болл в списке.
10. Андрей Рублёв обыграл Энди Маррея и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме.
11. «Локомотив-Кубань» разгромил «Леваллуа» и сохранил шансы на выход в плей-офф Еврокубка.
12. «Фиорентина» с Кокориным проиграла «Роме» в домашнем матче Серии А.
13. ЦСКА обыграл «Спартак» в овертайме благодаря шайбе Шалунова. На счету Юханссона — «сухарь».
14. «Манчестер Сити» хочет заменить Зинченко игроком «Аталанты».
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