Пранделли: «Фиорентине» нужно больше работяг на поле

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал поражение в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Ромой».



«Фиалки» на своём поле уступили «волкам» со счётом 1:2, пропустив решающий гол в концовке встречи. Российский нападающий хозяев Александр Кокорин вышел на поле на 52-й минуте и не отметился результативными действиями.



«Мы усердно работали, старались, но, очевидно, нужно гораздо больше решительности и концентрации в последние минуты. Это очередной матч, в котором мы не заслуживали поражения, но такова реальность. Не будем горевать о том, что уже нельзя исправить. Надо извлечь положительные моменты и двигаться дальше.



У нас качественные футболисты, это важно и с этим нет проблем. Но ещё важнее выкладываться на сто процентов в работе. Нам нужно больше работяг на поле», — цитирует Пранделли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«От Кокорина меньше пользы, чем от вешалки». Итальянцы снова разочарованы игрой россиянина Александр поучаствовал в голе «Фиорентины», но и это не спасло его от критики.