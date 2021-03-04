Пранделли: «Фиорентине» нужно больше работяг на поле

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли прокомментировал поражение в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Ромой».
«Фиалки» на своём поле уступили «волкам» со счётом 1:2, пропустив решающий гол в концовке встречи. Российский нападающий хозяев Александр Кокорин вышел на поле на 52-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Мы усердно работали, старались, но, очевидно, нужно гораздо больше решительности и концентрации в последние минуты. Это очередной матч, в котором мы не заслуживали поражения, но такова реальность. Не будем горевать о том, что уже нельзя исправить. Надо извлечь положительные моменты и двигаться дальше.
У нас качественные футболисты, это важно и с этим нет проблем. Но ещё важнее выкладываться на сто процентов в работе. Нам нужно больше работяг на поле», — цитирует Пранделли Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
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