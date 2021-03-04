Артём Дзюба: моя суперсила в характере

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, в чём заключается его суперсила.
«Я люблю супергероев и читал много комиксов. Будь я супергероем, то моя сила была ровно той, что есть у меня сейчас: чем сложнее и страшнее матч, тем больше я мобилизован. То, что для многих является стрессом, меня, наоборот, с детства воодушевляло. Так что моя суперсила в характере! Знаете, в этом комиксе много правды. В первом выпуске есть про Александра Георгиевича Ярцева, моего первого тренера. И он, правда, относился ко мне с большой теплотой, как второй отец. На тихий час во время сборов нас всех могли уложить спать, а мне разрешали с кем-нибудь из друзей пойти и поиграть в пинг-понг. Когда кто-то верит в меня так, как он, я не могу подвести», — цитирует Дзюбу пресс-служба Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. На групповом этапе соревнований сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 4 марта 2021
-
10:17
-
10:07
-
10:02
-
09:55
-
09:38
-
09:35
-
09:28
-
08:30
-
07:57
-
06:57
-
05:30
-
04:54
-
04:38
-
04:18
-
03:28
-
03:10
-
02:14
-
01:32
-
01:04
-
00:56
-
00:48
-
00:43
-
00:39
-
00:38
-
00:35
- 3 марта 2021
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:19
-
23:19
-
23:15
-
23:05
-
22:56
-
22:53
-
22:52