Артём Дзюба: моя суперсила в характере

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал, в чём заключается его суперсила.



«Я люблю супергероев и читал много комиксов. Будь я супергероем, то моя сила была ровно той, что есть у меня сейчас: чем сложнее и страшнее матч, тем больше я мобилизован. То, что для многих является стрессом, меня, наоборот, с детства воодушевляло. Так что моя суперсила в характере! Знаете, в этом комиксе много правды. В первом выпуске есть про Александра Георгиевича Ярцева, моего первого тренера. И он, правда, относился ко мне с большой теплотой, как второй отец. На тихий час во время сборов нас всех могли уложить спать, а мне разрешали с кем-нибудь из друзей пойти и поиграть в пинг-понг. Когда кто-то верит в меня так, как он, я не могу подвести», — цитирует Дзюбу пресс-служба Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. На групповом этапе соревнований сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Сорокин: надеемся, стадион в Санкт-Петербурге на Евро-2020 будет заполнен минимум на 50%