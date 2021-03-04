Гасперини: когда Иличич не ведёт себя как бабушка, называю его профессором
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Кротоне» (5:1) и оценил выступление нападающего Йосипа Иличича, забившего один мяч и отдавшего голевой пас.
«По первому тайму казалось, что это заколдованный матч, учитывая, сколько моментов мы создали. Но затем мы показали, что мы в порядке. Все голы получились качественными. Попытаемся сохранить эту форму. Таблица плотная, так что нам нельзя расслабляться.
Иличич сыграл на высочайшем уровне, он был очень хорош. Когда он непрерывно тренируется и не ведёт себя как бабушка, как я ему порой говорю, я называю его профессором», — цитирует Гасперини Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Миранчук забил классный гол за «Аталанту». У него уже пять мячей в Италии
Российский полузащитник признаётся, что ему очень нравится в Бергамо.
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