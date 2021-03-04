Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился трогательной фотографией с беременной невестой Бьянкой Валлер. Форвард сделал предложение свое девушке в конце января, на что та ответила согласием.



«Жизнь полна благословений и прекрасных моментов, мне не терпится встретить нашего малыша в этом мире», — подписал Ларссон публикацию в своём «инстаграме».

28 февраля «Спартак» принимал «Рубин» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0. «Рубин» набрал в 20 встречах 31 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (35) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является «Зенит» (42).