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Пранделли: нам нужно снизить ожидания от Кокорина

Пранделли: нам нужно снизить ожидания от Кокорина
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли ответил на вопрос о нападающем Александре Кокорине после матча 25-го тура итальянской Серии А, в котором команда играла с «Ромой».

«Фиалки» на своём поле уступили «волкам» со счётом 1:2, пропустив решающий гол в концовке встречи. Российский футболист вышел на поле на 52-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Нам нужно проявить терпение и снизить ожидания от Кокорина. Ему надо адаптироваться к итальянскому футболу», — цитирует Пранделли Violanews со ссылкой на Sky Sport Italia.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно из московского «Спартака». За итальянскую команду 29-летний форвард провёл 3 матча в Серии А и не забил ни одного мяча.

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