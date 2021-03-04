Пранделли: нам нужно снизить ожидания от Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли ответил на вопрос о нападающем Александре Кокорине после матча 25-го тура итальянской Серии А, в котором команда играла с «Ромой».



«Фиалки» на своём поле уступили «волкам» со счётом 1:2, пропустив решающий гол в концовке встречи. Российский футболист вышел на поле на 52-й минуте и не отметился результативными действиями.



«Нам нужно проявить терпение и снизить ожидания от Кокорина. Ему надо адаптироваться к итальянскому футболу», — цитирует Пранделли Violanews со ссылкой на Sky Sport Italia.



Кокорин перешёл в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно из московского «Спартака». За итальянскую команду 29-летний форвард провёл 3 матча в Серии А и не забил ни одного мяча.