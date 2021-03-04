Полиция начала проверку после госпитализации жены Мамаева

Полиция в Москве начала проверку после госпитализации Аланы Мамаевой, жены полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Вечером 3 марта из НИИ имени Склифосовского поступила информация о госпитализации нарядом скорой помощи Аланы Мамаевой. По предварительной информации, у неё диагностировали отравление снотворным препаратом «Имован», — сказал источник в правоохранительных органах.
Накануне появилась информация, что Мамаеву нашли без сознания в Москве. Сообщалось, что девушка могла попытаться покончить с собой. Позднее Алана прокомментировала инцидент, заверив, что у неё «все хорошо». Впоследствии подруга Мамаевой рассказала о подробностях случившегося.
Днём ранее Мамаева заявила, что уличила мужа в измене. Алана опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с Павлом во время зимних сборов «Ростова».
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