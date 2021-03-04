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Нико Ковач: Головин сыграл невзрачно? Таков закон спорта

Нико Ковач: Головин сыграл невзрачно? Таков закон спорта
Футбол / Франция 0
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач ответил на вопрос о полузащитнике Александре Головине после поражения в матче 28-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (0:1).

24-летний российский футболист вышел на поле в стартовом составе, а в середине второго тайма, на 73-й минуте, был заменён.

«Головин и Фолланд сыграли невзрачно? Таков закон спорта. Не думаю, что у них были проблемы с физикой. Просто бывает, что матч складывается для тебя не лучшим образом. Я пытался проводить замены, чтобы поменять ход встречи. В итоге мы использовали все пять. Нужно принимать свою судьбу. Я сказал футболистам не унывать», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

«Монако», набрав 55 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая «Лиону» (59), «Пари Сен-Жермен» (60) и «Лиллю» (62).

«Головин не готов к старту». Российского полузащитника раскритиковали во Франции
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