Нико Ковач: Головин сыграл невзрачно? Таков закон спорта

Главный тренер «Монако» Нико Ковач ответил на вопрос о полузащитнике Александре Головине после поражения в матче 28-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (0:1).
24-летний российский футболист вышел на поле в стартовом составе, а в середине второго тайма, на 73-й минуте, был заменён.
«Головин и Фолланд сыграли невзрачно? Таков закон спорта. Не думаю, что у них были проблемы с физикой. Просто бывает, что матч складывается для тебя не лучшим образом. Я пытался проводить замены, чтобы поменять ход встречи. В итоге мы использовали все пять. Нужно принимать свою судьбу. Я сказал футболистам не унывать», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».
«Монако», набрав 55 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая «Лиону» (59), «Пари Сен-Жермен» (60) и «Лиллю» (62).
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