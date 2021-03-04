«Не нужно думать, что это как-то скажется на тебе». Карасёв – о словах Федуна в 2011 году

Футбольный арбитр Сергей Карасёв рассказал, как отнёсся к высказываниям в свой адрес со стороны владельца «Спартака» Леонида Федуна в 2011 году. Тогда функционер заявил, что сделает всё, чтобы добиться пожизненного отстранения судьи от профессиональной деятельности.



«Очень много такого говорится на эмоциях, поэтому не нужно вообще думать, что подобные высказывания как-то скажутся на тебе. В тот момент в голове у меня сидело только то, что я провел самое популярное дерби в стране. Это вообще был первый матч ЦСКА – «Спартак», на котором я работал. И больше голова была занята анализом эпизодов игры, прокручиванием того, не допустил ли я серьёзные ошибки и мог ли где-то сработать лучше. Ну и думал об оценке инспектора матча. К тому же вы помните, что за эпизод случился тогда — столкновение Веллитона и Игоря Акинфеева, о котором и сейчас, по прошествии десяти лет, многие помнят, а тогда несколько недель обсуждали. В общем, накал такой, что после матча точно было не до переживаний по поводу высказываний в свой адрес», — цитируют Карасёва «Известия».

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