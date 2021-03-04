«Снимаю перед ними шляпу». Нико Ковач объяснил поражение «Монако» от «Страсбурга»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал поражение в матче 28-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (0:1).



«Мы не играли так, как обычно. «Страсбург» — отличная команда, они здорово выступили. Это нужно признать. С другой стороны, если тебе не удаётся победить, то задача — не проиграть. Но это футбол, и этот гол на последних секундах… Хотя «Страсбург» в любом случае заслужил победу, у них было больше моментов.



Я сказал в раздевалке, что это поражение — случайность. Нельзя приехать в Страсбург, рассчитывая на лёгкую победу. Надеюсь, это действительно была случайность. Теперь нам нужно быстро собраться, потому что впереди матчи с «Ниццей» и «Лиллем».



Нам нужно найти способ проходить глубокую оборону. Было трудно готовиться к этому матчу, потому что мы не знали, как они будут играть. В итоге нам не дали вздохнуть, соперник высоко прессинговал. Снимаю шляпу перед «Страсбургом»», — цитирует Ковача L’Equipe.

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