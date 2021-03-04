Бывший игрок «Интера» и «Ромы» приговорён к тюремному сроку за выращивание марихуаны

Бывший игрок «Интера» и «Ромы» Луиджи Сартор приговорён к тюремному сроку за выращивание марихуаны, сообщает ParmaLive. Он выращивал 106 кустов марихуаны вместе с сообщником в заброшенном коттедже неподалеку от Пармы. Срок заключения составит 14 месяцев и 20 дней.



Сартор продолжит находиться под домашним арестом. Он запросил возможность работать волонтёром в реабилитационном центре для людей с наркотической зависимостью. Его запрос был удовлетворён.



Сартор — воспитанник клубов «Падова» и «Ювентус». 1997 году подписал четырёхлетний контракт с миланским «Интером». С «нерадзурри» Сартор во второй раз завоевал Кубок УЕФА. В 1998 году он перешёл в «Парму». В первом же сезоне Сартор стал трёхкратным обладателем Кубка УЕФА. В 2002 году Луиджи перешёл в «Рому».