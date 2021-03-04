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Широков: «Спартак» мог бы возглавить Валера Карпин или Лео Слуцкий

Широков: «Спартак» мог бы возглавить Валера Карпин или Лео Слуцкий
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков рассказал, кого считает достойными кандидатами на пост главного тренера красно-белых.

«Валера Карпин и Лео Слуцкий, как его зовет Сава. И всё. Лео, скорее всего, не пойдёт. Поэтому — Валера. Ну, дорого, да. А Тедеско дешевле был? То есть за иностранца готовы заплатить, а за русского — нет? Я бы не делал ставку на Сёмина и Бердыева. Они ничего не дадут «Спартаку», нет. Хотя по Бердыеву ещё можно подумать, Сёмин — точно нет», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года.

Червиченко заявил, что вместо Тедеско «Спартаку» нужен Бердыев или Сёмин
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