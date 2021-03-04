Широков: «Краснодар» — бесхарактерная команда, которая играет тогда, когда всё хорошо

Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков рассказал о проблемах клуба.
«Краснодар» — это бесхарактерная команда, которая играет только тогда, когда всё хорошо. Так было всю жизнь, так и осталось. Матчей, когда всё против них, но они побеждали, не так много. Может быть, два за всю историю клуба.
Всё от руководства идёт. Они все думают, что их кто-то по головке должен гладить и им красную дорожку расстилать. Так не бывает. Всё это передается футболистам, никто через себя переступить не может.
Сергей Николаевич Галицкий как-то сказал, что ему нужны голодные волки, а не хорошие ребята. Что-то я волков не вижу, всё хорошо у людей. Супертоп, классно, атмосфера потрясающая. Там нужно гонять, как собак, голодных волков, тогда будет результат», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».
- 4 марта 2021
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