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Широков: «Краснодар» — бесхарактерная команда, которая играет тогда, когда всё хорошо

Широков: «Краснодар» — бесхарактерная команда, которая играет тогда, когда всё хорошо
Футбол / РПЛ 0
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Бывший игрок «Краснодара» Роман Широков рассказал о проблемах клуба.

«Краснодар» — это бесхарактерная команда, которая играет только тогда, когда всё хорошо. Так было всю жизнь, так и осталось. Матчей, когда всё против них, но они побеждали, не так много. Может быть, два за всю историю клуба.

Всё от руководства идёт. Они все думают, что их кто-то по головке должен гладить и им красную дорожку расстилать. Так не бывает. Всё это передается футболистам, никто через себя переступить не может.

Сергей Николаевич Галицкий как-то сказал, что ему нужны голодные волки, а не хорошие ребята. Что-то я волков не вижу, всё хорошо у людей. Супертоп, классно, атмосфера потрясающая. Там нужно гонять, как собак, голодных волков, тогда будет результат», — цитирует Широкова «РБ-Спорт».

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