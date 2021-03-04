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В «Спартаке» рассказали, что будет, если Квинси Промеса осудят в Нидерландах

В «Спартаке» рассказали, что будет, если Квинси Промеса осудят в Нидерландах
Футбол / РПЛ 0
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Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил ситуацию с вернувшимся в клуб нападающим Квинси Промесом, в отношении которого идёт следствие в Нидерландах.

«Риски с уголовным делом мы нивелировали, на «Спартак» ни финансовые, ни юридические риски не распространяются. Договорились с «Аяксом», что, в случае если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся», — сказал Мележиков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.

В конце прошлого года стало известно об инциденте с участием Промеса, произошедшем в июле. Квинси побывал на семейной вечеринке, во время которой один гостей был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию только осенью, после чего началось расследование. Промеса арестовали, а затем освободили. В настоящее время следствие продолжается.

Полное интервью с руководителями «Спартака» читайте на «Чемпионате».

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