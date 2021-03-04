«Вёл себя чрезмерно самостоятельно». Директор «Спартака» раскритиковал работу Газизова

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о работе в клубе бывшего генерального директора Шамиля Газизова.
«В какой-то момент Шамиль сам понял, что не справился с тем объёмом и функциями, которые, возможно, не были детализированы при его устройстве на работу, но впоследствии на него свалились. Он хотел решать спортивные составляющие. Когда встал вопрос организации работы клуба, инфраструктуры, коммерческой деятельности, обеспечения соответствия финансовому фэйр-плей, то делегировать обязанности он никому не захотел, а сам эти задачи не решал.
К нему накопились претензии — он считал себя единоличным исполнительным органом и вёл себя чрезмерно самостоятельно. Газизов считал, что с мнением акционера и совета директоров не стоит считаться в достаточно дорогостоящих вопросах. Идёт ли речь о трансферах? Прежде всего. Не только плата денег, но и выбор игроков. Он считал, что должен решать всё сам», — сказал Мележиков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.
Полное интервью с руководителями «Спартака» читайте на «Чемпионате».
- 4 марта 2021
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