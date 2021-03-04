Хвича Кварацхелия — игрок тура в РПЛ по версии подписчиков телеграм-канала «Чемпионата»

Подписчики телеграм-канала «Чемпионата» приняли участие в голосовании за лучшего футболиста 20-го тура Российской Премьер-Лиги.



Уверенное первое место с 34 процентами голосов занял полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, сделавший две голевые передачи в победном матче со «Спартаком» (2:0). Второе место занял его одноклубник нападающий Джордже Деспотович (23 процента), воплотивший оба паса в голы. Третье место поделили хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк и форвард «Ростова» Али Соу. Оба набрали по 16 процентов голосов.



Между остальными участниками голоса распределились следующим образом: Сергей Песьяков («Ростов») и Арсен Захарян («Динамо») — 10 процентов, Рафал Аугустыняк («Урал») — 5 процентов, Сергей Терехов («Сочи») — 1 процент.

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