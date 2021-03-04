Спортивный директор «Спартака»: Промеса можно сравнить с Роналду

Спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов высказался о возвращении в клуб нападающего Квинси Промеса из «Аякса».



«Мотивация? Мы бы никогда не взяли Промеса назад, если бы не знали его характер. Это человек, который ненавидит проигрывать. Неважно, 31 ему, 32 или 33. Его можно сравнить с Роналду — тому было 33, а «Ювентус» заплатил за него 90 млн. И он доказывает до сих пор: в 47 матчах 47 голов. У них одинаковые характеры. Без всякого сомнения, два-три года, а может и дольше, Промес спокойно будет выступать на высоком уровне.



Перепродажа? Нельзя всех взять дёшево, продать дорого, и ещё на что-то претендовать. Вы поймите, команда так не формируются. А кто считает, что надо делать так, просто не понимает, как устроена команда, которая хочет что-то выигрывать», — сказал Попов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.

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