В ФНЛ появятся ТВ-инспекторы, которые будут оценивать работу судейских бригад по просмотрам трансляций или записей матчей.



«ТВ-инспекторы будут оценивать решения арбитров и помощников на основе анализа видеозаписи игры со всеми ракурсами и повторами. Эта работа может проводиться как в режиме онлайн, так и после окончания матча. Таким образом, мы планируем улучшить контроль за судейством матчей ФНЛ и повысить его уровень. В ближайшее время мы вынесем эту инициативу на рассмотрение судейского комитета. Рассчитываем при его поддержке приступить к реализации этого проекта уже в веcенних матчах первенства, — цитирует президента ФНЛ Александра Алаева пресс-служба лиги.



Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев избран президентом ФНЛ 25 февраля. Его соперником на выборах был исполнявший обязанности главы организации Иван Шабанов. За Алаева проголосовали 19 представителей клубов Лиги, за Шабанова — 3.

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