Жена Мамаева находится в больнице. Она в состоянии средней тяжести

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, по-прежнему находится в больнице. Сейчас она пребывает в центре отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского.



«Она лежит в седьмом корпусе в центре отравлений. Температура утром — 36,5. Состояние средней тяжести», – цитирует представителя медучреждения «Р-Спорт».



Накануне появилась информация, что Мамаеву нашли без сознания в Москве. Сообщалось, что девушка могла попытаться покончить с собой. Позднее Алана прокомментировала инцидент, заверив, что у неё «всё хорошо». Впоследствии подруга Мамаевой рассказала о подробностях случившегося.



Днём ранее Мамаева заявила, что уличила мужа в измене. Алана опубликовала на своей странице в социальных сетях паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с Павлом во время зимних сборов «Ростова».

Полиция начала проверку после госпитализации жены Мамаева