«В футболе важно уважение». «Барселона» ответила на мем «Севильи» о Пике

«Барселона» ответила «Севилье» после победы в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0, первый матч – 0:2). Ранее «Севилья» выложила в своём «твиттере» мем, на котором защитник сине-гранатовых Жерар Пике пытается догнать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Игрок «Барселоны» был подписан «Лига Европы», а Мбаппе — «Севилья» в 1/8 финале Лиги чемпионов».
«В футболе важно уважение», — написали представители пресс-службы «Барселоны» в своём «твиттере».
В финальном матче подопечные Рональда Кумана встретятся с победителем пары «Леванте» — «Атлетик».
Действующим обладателем Кубка является «Валенсия», обыгравшая 25 мая 2019 года в финале «Барселону» со счётом 2:1 на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Розыгрыш Кубка Испании сезона-2019/2020 до сих пор не завершён из-за коронавируса.
- 4 марта 2021
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