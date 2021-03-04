В «Спартаке» рассказали о положении Тедеско после вылета из Кубка и проигрыша в РПЛ

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов и управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков рассказали, не поменялось ли у руководства клуба отношение к главному тренеру команды Доменико Тедеско на фоне вылета из Кубка России от «Динамо» (0:2) и проигрыша «Рубину» в Премьер-Лиги с аналогичным счётом.



«Будь у нас сейчас другой тренер и такой же результат, вы бы точно так же спрашивали, почему мы не сохранили Тедеско до конца сезона. Доменико достаточно давно работал с командой. В какой-то момент она лидировала. Да, в конце года отошли на третье место, но динамика была положительной. Учитывая готовность тренера отработать сезон с самоотдачей и желание игроков продолжать с этим тренером, было принято решение оставить его. То, что происходит сейчас, — это не следствие того решения. В футболе так бывает, что мы начали год с вылета из Кубка и одного поражения в лиге», — сказал Попов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.



«Я отталкиваюсь от договорённостей. Тренер заверил клуб, что результат будет достигнут. Мы исходим из этого. Сейчас есть промежуток в два матча, но у тренера и команды есть время, чтобы преодолеть спад. Какой-то план, как в случае сорвавшегося трансфера Кокорина или Промеса, у нас безусловно есть, но я отталкиваюсь от ранее достигнутых договорённостей», — добавил Мележиков.

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