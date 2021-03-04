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В «Спартаке» рассказали, как Федун отреагировал на предложение вернуть Квинси Промеса

В «Спартаке» рассказали, как Федун отреагировал на предложение вернуть Квинси Промеса
Футбол / РПЛ 0
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Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как владелец клуба Леонид Федун отреагировал, когда ему предложили вернуть в команду нападающего Квинси Промеса.

«Он задал три вопроса: насколько это возможно, сколько может стоить и какие риски в связи с драматичной ситуацией и судом. Дмитрий Попов на эти вопросы ответил, после чего Леонид Арнольдович сказал: «Работайте». Не скажу, что он часто интересовался, когда Квинси приедет. У него нет задачи интересоваться, это у нас есть задача его информировать», — сказал Мележиков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.

«Он интересовался, но не давил», — отметил спортивный директор московского клуба Дмитрий Попов.

Полное интервью с руководителями «Спартака» читайте на «Чемпионате».

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