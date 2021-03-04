Футболиста арестовали с фальшивыми деньгами. Он друг Александра Кокорина
Пушкинский районный суд до мая заключил под стражу 22-летнего полузащитника любительской футбольной команды «Царское Село» Карена Григоряна, которого на днях задержали с пачками поддельных пятитысячных купюр, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга в своём «телеграме».
Григорян подозревается в изготовлении в целях сбыта поддельных банкнот (ч.1 ст.186 УК РФ). Молодой человек дал явку с повинной. В салоне его автомобиля были найдены поддельные купюры на 75 тыс. рублей.
В апреле 2019 года Григорян был свидетелем в суде по делу нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Карен является другом форварда, поэтому находился в компании в момент инцидента.
Бывший игрок «Интера» и «Ромы» приговорён к тюремному сроку за выращивание марихуаны
Рекомендуем вам
- 4 марта 2021
-
17:40
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
16:48
-
16:43
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:03
-
16:00
-
15:54
-
15:47
-
15:35
-
15:33
-
15:25
-
15:20
-
15:17
-
15:03
-
14:59
-
14:58
-
14:24
-
13:33
-
13:20
-
13:13
-
13:08
-
12:53
-
12:45
-
12:35
-
12:00
-
11:37
-
11:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам