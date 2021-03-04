Футболиста арестовали с фальшивыми деньгами. Он друг Александра Кокорина

Пушкинский районный суд до мая заключил под стражу 22-летнего полузащитника любительской футбольной команды «Царское Село» Карена Григоряна, которого на днях задержали с пачками поддельных пятитысячных купюр, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга в своём «телеграме».



Григорян подозревается в изготовлении в целях сбыта поддельных банкнот (ч.1 ст.186 УК РФ). Молодой человек дал явку с повинной. В салоне его автомобиля были найдены поддельные купюры на 75 тыс. рублей.



В апреле 2019 года Григорян был свидетелем в суде по делу нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Карен является другом форварда, поэтому находился в компании в момент инцидента.

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