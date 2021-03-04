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Клопп: «Ливерпуль» не может отсиживаться в обороне, как другие команды

Клопп: «Ливерпуль» не может отсиживаться в обороне, как другие команды
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об игровой философии клуба.

«Мы не можем играть, как другие команды, которые борются за выживание и сидят глубоко в обороне, надеясь на контратаку или стандарт. Это было бы здорово, но мы не можем так играть.

Мы должны играть по-другому. «Ливерпуль» должен доминировать. Большинство команд не хочет контролировать мяч, поэтому если и мы этого не захотим, то мяч просто останется в центре поля и никто его не тронет. Мы должны доминировать, придумывать в финальной трети поля. Это сложно, но такова ситуация», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Матч 29-го чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси» состоится сегодня, 4 марта, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 23:15 мск.

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