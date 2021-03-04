В «Спартаке» объяснили ситуацию с контрактом Зелимхана Бакаева

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал о ситуации с полузащитником Зелимханом Бакаевым, чей контракт истекает летом 2022 года.



«Проблемы здесь мы не видим. Зелимхан — наш игрок, который ярко играл полтора сезона назад. Клуб и Тедеско верят в футболиста, его не хотели никуда продавать, чтобы не усиливать конкурентов. В планах на лето стояло начать переговоры по контракту. Сейчас нам важно, чтобы он снова вернул свою лучшую игру. Мы хотим, чтобы он играл у нас долгое время. Всё остальное — технические детали, мы их решим. Другие клубы могут его переманить? Он же наш воспитанник! Бакаев говорил, что хочет играть только в «Спартаке». Если мы предложим ему те же деньги, что и конкуренты, он уйдёт?



Что касается варианта с «Динамо», Бакаев очень переживает относительно своего участия в матчах сборной на Евро. Мы заверили его, что готовы помогать. А объявить цену — нормальная практика даже для лучших звёзд футбола. Часто это астрономические суммы, чтобы показать значимость игрока либо сорвать большой куш», — сказал Попов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.

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