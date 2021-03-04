Девушка Ибрагимовича рассказала, почему не выходит за него замуж

Хелена Сегер, состоящая в отношениях с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем, рассказала о необычном знакомстве с футболистом, а также объяснила, почему не выходит за него замуж.
«Однажды он плохо припарковался на своём «Феррари» в Мальме. Он поставил машину так, что мой «Мерседес» не мог выехать. Я грубо сказала ему убрать машину — вот так я ему и понравилась. Со Златаном жить сложно, но, признаюсь, со мной не легче.
Думаю, Златан нравится мне, потому что я противостою ему. У меня тоже есть насыщенное прошлое, и я построила карьеру сама, принеся серьезные жертвы.
Почему я ещё не замужем за ним? Свадьба может нарушить моё ощущение независимости. Я не хочу, чтобы меня знали просто как жену футболиста или победительницу конкурсов красоты. Думаю, люди не знают, как много я училась, работала и боролась», — приводит слова Сегер Corriere dello Sport.
Стоит отметить, что Хелена Сегер живёт вместе с Ибрагимовичем с 2002 года.
- 4 марта 2021
-
17:40
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:20
-
17:20
-
17:00
-
16:48
-
16:43
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:03
-
16:00
-
15:54
-
15:47
-
15:35
-
15:33
-
15:25
-
15:20
-
15:17
-
15:03
-
14:59
-
14:58
-
14:24
-
13:33
-
13:20
-
13:13
-
13:08
-
12:53
-
12:45
-
12:35
-
12:00
-
11:37
-
11:34