Девушка Ибрагимовича рассказала, почему не выходит за него замуж

Хелена Сегер, состоящая в отношениях с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем, рассказала о необычном знакомстве с футболистом, а также объяснила, почему не выходит за него замуж.

«Однажды он плохо припарковался на своём «Феррари» в Мальме. Он поставил машину так, что мой «Мерседес» не мог выехать. Я грубо сказала ему убрать машину — вот так я ему и понравилась. Со Златаном жить сложно, но, признаюсь, со мной не легче.

Думаю, Златан нравится мне, потому что я противостою ему. У меня тоже есть насыщенное прошлое, и я построила карьеру сама, принеся серьезные жертвы.

Почему я ещё не замужем за ним? Свадьба может нарушить моё ощущение независимости. Я не хочу, чтобы меня знали просто как жену футболиста или победительницу конкурсов красоты. Думаю, люди не знают, как много я училась, работала и боролась», — приводит слова Сегер Corriere dello Sport.

Стоит отметить, что Хелена Сегер живёт вместе с Ибрагимовичем с 2002 года.