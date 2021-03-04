Гвардиола: я ненавижу ноябрь, декабрь, январь и февраль в Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал продление контракта с клубом и своё пребывание на Туманном Альбионе. Испанский специалист рассказал, что всегда мечтал поработать в Англии — стране Шекспира, The Beatles и Oasis. Также наставник «горожан» объяснил, почему не любит британские зимы.
«Оглядываясь на пять лет, которые я провел в «Манчестер Сити», я чувствую себя прекрасно. Сейчас мне очень комфортно. Я чувствовал себя хорошо и в прошлом сезоне, даже несмотря на отсутствие трофеев. У меня есть друзья, я чувствую себя защищенным, я чувствую любовь фанатов, команда следует за моими идеями, мне нравится работать с этими футболистами.
У меня есть невероятные условия для работы. Я ненавижу ноябрь, декабрь, январь, февраль в Англии, потому что мне бы хотелось видеть более хорошую погоду. Но у меня есть всё. Всё, чтобы выполнять свою работу. Именно поэтому я продлил контракт с «Сити». Это главная причина.
Я не говорю, что мне было плохо в «Баварии» или «Барселоне», но при работе с этими клубами я всегда мечтал оказаться в Англии. Я хотел поработать в стране Шекспира, The Beatles и Oasis. Англия – это не только футбол, но и кино, и театр. Особенная страна», – сказал Гвардиола в интервью Рио Фердинанду для BT Sport.
- 4 марта 2021
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