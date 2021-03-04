Источник: матч сборных Словакии и России в отборочном этапе ЧМ — 2022 пройдёт без зрителей
В отборочном этапе чемпионата мира — 2022 сборной России предстоит встретиться с национальной командой Словакии в Трнаве (Словакия). Матч состоится 30 марта и пройдёт без болельщиков на трибунах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Словацком футбольном союзе.
Матч со Словакией станет для сборной России третьим в отборочном этапе на ЧМ — 2022. Квалификация для подопечных Станислава Черчесова стартует 24 марта встречей с национальной командой Мальты. Также в группу с Россией попали Кипр, Словения и Хорватия.
Напомним, подготовку к мартовским матчам национальная команда России проведёт в Сочи. 18 марта соберётся примерно половина состава, остальные прибудут в расположение сборной после завершения игр 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
Джанни Инфантино: уверен, чемпионат мира — 2022 в Катаре будет лучшим в истории
Рекомендуем вам
- 4 марта 2021
-
18:26
-
11:29
- 23 февраля 2021
-
22:45
- 6 февраля 2021
-
13:04
- 4 февраля 2021
-
14:38
-
14:25
- 8 января 2021
-
22:59
- 29 декабря 2020
-
22:44
- 26 декабря 2020
-
16:19
- 20 декабря 2020
-
11:34
- 19 декабря 2020
-
12:21
- 18 декабря 2020
-
21:23
- 17 декабря 2020
-
19:33
-
19:09
-
18:04
- 10 декабря 2020
-
21:35
-
18:06
- 8 декабря 2020
-
22:22
-
22:07
-
21:56
-
16:57
-
15:43
-
13:50
-
12:56
-
12:51
-
08:30
-
05:58
-
04:45
-
02:55
-
00:51
-
00:09
-
00:07
- 7 декабря 2020
-
23:47
-
23:45
-
23:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам