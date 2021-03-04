Источник: матч сборных Словакии и России в отборочном этапе ЧМ — 2022 пройдёт без зрителей

В отборочном этапе чемпионата мира — 2022 сборной России предстоит встретиться с национальной командой Словакии в Трнаве (Словакия). Матч состоится 30 марта и пройдёт без болельщиков на трибунах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Словацком футбольном союзе.

Матч со Словакией станет для сборной России третьим в отборочном этапе на ЧМ — 2022. Квалификация для подопечных Станислава Черчесова стартует 24 марта встречей с национальной командой Мальты. Также в группу с Россией попали Кипр, Словения и Хорватия.

Напомним, подготовку к мартовским матчам национальная команда России проведёт в Сочи. 18 марта соберётся примерно половина состава, остальные прибудут в расположение сборной после завершения игр 23-го тура Российской Премьер-Лиги.