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Источник: матч сборных Словакии и России в отборочном этапе ЧМ — 2022 пройдёт без зрителей

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Источник: матч сборных Словакии и России в отборочном этапе ЧМ — 2022 пройдёт без зрителей
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В отборочном этапе чемпионата мира — 2022 сборной России предстоит встретиться с национальной командой Словакии в Трнаве (Словакия). Матч состоится 30 марта и пройдёт без болельщиков на трибунах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Словацком футбольном союзе.

Матч со Словакией станет для сборной России третьим в отборочном этапе на ЧМ — 2022. Квалификация для подопечных Станислава Черчесова стартует 24 марта встречей с национальной командой Мальты. Также в группу с Россией попали Кипр, Словения и Хорватия.

Напомним, подготовку к мартовским матчам национальная команда России проведёт в Сочи. 18 марта соберётся примерно половина состава, остальные прибудут в расположение сборной после завершения игр 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

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