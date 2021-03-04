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«Уотфорд» объявил о трансфере Карлоса Санчеса

«Уотфорд» объявил о трансфере Карлоса Санчеса
Футбол / Англия 0

Колумбийский полузащитник Карлос Санчес стал игроком «Уотфорда», информирует официальная пресс-служба клуба.

35-летний хавбек подписал с «шершнями» контракт до конца нынешнего сезона. Информация о финансовых деталях сотрудничества и возможности первоочерёдной пролонгации контракта сторон не разглашается.

Последним клубом Санчеса был лондонский «Вест Хэм Юнайтед». В составе «молотобойцев» колумбиец выступал с 2018 года по лето 2020 года, провёл 17 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее он выступал в составе «Валансьена», «Эльче», «Астон Виллы», «Фиорентины» и «Эспаньола». Также Карлос заигран за сборную Колумбии: 83 матча, 1 голевая передача. Transfermarkt оценивает игрока в € 700 тыс.

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