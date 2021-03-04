Чемпионская маска Промеса появилась в зале славы «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес передал в зал славы клуба маску, в которой он праздновал свой гол в ворота «Терека» в последнем домашнем матче чемпионского сезона-2016/2017, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Матч с «Тереком» был особенным, поэтому я разработал специальный план. Купил маску и перед игрой во время разминки передал ее болбою. Мы договорились, что если я забью в первом тайме, то подбегу к нему. Однако до перерыва отличиться не получилось. Тогда я сказал мальчику перейти за другие ворота. К счастью, во второй половине повод надеть маску настал! Теперь это история. Надеюсь, уже скоро музей «Спартака» пополнится новыми экспонатами», — сказал Промес.

25 февраля было объявлено, что «Спартак» подписал контракт с Квинси Промесом. Ранее нападающий защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.