Три города могут лишиться права на проведение матчей Евро-2020

УЕФА может исключить из числа городов для проведения чемпионата Европы — 2020 Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия) и Глазго (Шотландия), сообщает Associated Press.
Упомянутые города пока не предоставили гарантии относительно количества болельщиков, которые могут быть допущены на стадионы к июню. УЕФА хочет заполнять стадионы на чемпионате Европы не менее чем наполовину. А официальные представители Бильбао, Дублина и Глазго ещё не сообщили о готовности соблюсти это требование.
Если перенос состоится, то матчи из Дублина и Глазго будут проведены в Англии, а встречи, которые должны пройти в Бильбао, состоятся в других городах Испании.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции Евро-2020 перенесли на 2021 год. Первоначально соревнование должно было пройти в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
- 4 марта 2021
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