«Ювентус» выбирает между Роналду и де Лигтом — в клубе сможет остаться только один из них

Пандемия коронавируса усугубила финансовое положение многих футбольных клубов, и туринский «Ювентус» — не исключение. Так, «старая синьора» выбирает между сохранением в составе нападающего Криштиану Роналду и защитника Маттейса де Лигта, сообщает Tuttomercatoweb.
Роналду чувствует себя в Турине комфортно. Его нынешний контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. 36-летний португалец готов продлить соглашение с клубом, но руководство «старой синьоры» не спешит делать ему предложение. Если Криштиану останется в Турине ещё на один-два года, то его стоимость за это время значительно снизится. При этом Роналду продолжит получать в «Ювентусе» большую зарплату. Клуб сомневается в целесообразности сохранения португальца в условиях финансового кризиса.
Чтобы оставить Роналду, «Ювентусу» придётся продать перспективного защитника Маттейса де Лигта — второго по трансферной стоимости игрока команды. Если финансовое положение туринцев не улучшится, то клуб сможет финансово обеспечить пребывание в составе только одного из них.
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