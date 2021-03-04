Футболист «Ювентуса» засмотрелся на репортёршу во время матча
Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни стал участником курьёзной ситуации во время матча чемпионата Италии с «Вероной».
Американец засмотрелся на Диллету Леотту — известную итальянскую журналистку. Фото мгновенно стало вирусным.
3 марта «Ювентус» объявил о заключении полноценного контракта с Уэстоном Маккенни, который полгода выступал за туринский клуб на правах аренды.
В нынешнем сезоне Маккенни принял участие в 21 матче итальянской Серии А, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. С 2017 года полузащитник вызывается в национальную команду США. За сборную Маккенни провёл 21 матч и забил шесть голов.
«Ювентус» в 24 матчах набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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