Футболист «Ювентуса» засмотрелся на репортёршу во время матча

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни стал участником курьёзной ситуации во время матча чемпионата Италии с «Вероной».

Американец засмотрелся на Диллету Леотту — известную итальянскую журналистку. Фото мгновенно стало вирусным.

3 марта «Ювентус» объявил о заключении полноценного контракта с Уэстоном Маккенни, который полгода выступал за туринский клуб на правах аренды.

В нынешнем сезоне Маккенни принял участие в 21 матче итальянской Серии А, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. С 2017 года полузащитник вызывается в национальную команду США. За сборную Маккенни провёл 21 матч и забил шесть голов.



«Ювентус» в 24 матчах набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.