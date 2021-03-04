Президент «Баварии» о Холанде: мы всегда можем подписать игрока, если уверены в нём

Президент «Баварии» Герберт Хайнер ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в мюнхенский клуб.

«Несмотря на то что пандемия тоже нанесла нам серьезный урон, «Бавария» всегда может подписать игрока, если клуб в нём уверен. Ситуация такова, что всё меняется каждый день, поэтому я далёк от прогнозов. Однако можно сказать наверняка, что «Бавария» продолжит привлекать лучших молодых футболистов.

Примеры Йозуа Киммиха, Кингсли Комана и Альфонсо Дэвиса являются доказательством того, что «Бавария» — идеальный клуб для юных звёзд, которые хотят вырасти в футболистов мирового класса», — цитирует Хайнера Sport1.

Холанд провёл 17 матчей в чемпионате Германии, забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи. На его счету также 5 встреч и 8 забитых голов в Лиге чемпионов УЕФА.