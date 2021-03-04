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«Наполи» снизил ценник Калиду Кулибали

«Наполи» снизил ценник Калиду Кулибали
Футбол / Италия 0

«Наполи» планирует рассмотреть вариант продажи Калиду Кулибали ближайшим летом. «Партенопейцы» готовы снизить его стоимость до € 45 млн, сообщает Il Mattino.

Основными претендентами на подписание 29-летнего сенегальца являются «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария». Британский и немецкий гранды и раньше следили за Кулибали, но их отпугивал высокий ценник игрока.

Напомним, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис не планировал продавать Кулибали в зимнее трансферное окно. Президент клуба был готов обсуждать возможность продажи только в том случае, если один из клубов АПЛ предложил бы за игрока € 110 млн.

Зимой Кулибали интересовались «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Сенегалец выступает в составе «Наполи» с 2014 года. До этого защитник играл за бельгийский «Генк» и французский «Метц».

Кулибали может перейти в «Баварию»
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