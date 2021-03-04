«Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур»: Бэйл и Алли начнут матч с первых минут

Стали известны стартовые составы «Фулхэма» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Фулхэме, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Фулхэм»: Ареоля, Робинсон, Адарабиойо, Андерсен, Айна, Лемина, Рид, Кавалейру, Лукман, Лофтус-Чик, Маджа.
Запасные: Фабри, Джо Брайен, Конголо, Рим, Тете, Декордова-Рид, Онома, Замбо-Ангисса, Митрович.
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Доэрти, Санчес, Дэвис, Алдервейрелд, Ндомбеле, Хейбьерг, Алли, Бэйл, Сон Хын Мин, Кейн.
Запасные: Харт, Регилон, Танганга, Дайер, Ламела, Моура, Сиссоко, Уинкс, Винисиус.
«Тоттенхэм» набрал в 25 матчах 39 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» (23) — на 18-м месте.
Матч первого круга «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм» прошёл 13 января 2021 года и завершился вничью со счётом 1:1.
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